Les femmes de gilles étaient aussi de la fête, lors du carnaval de Fontaîne-L’Évêque!

Après la réception, sous chapiteau, des sociétés : les Amis Réunis, les Sans Rancune, les Infatigables, les Gilles Fontainois, les Chapeaux Blancs et les Rita-Pierre, par le bourgmestre Gianni Galluzzo et les membres de l’administration communale, le joyeux cortège partait de la rue du Pétria.

de videos

En soirée, les gilles se retrouvaient pour le rondeau. Clara, Gwendoline et Sylvie ont pour point commun d’être les épouses de gilles. « Fabrice est gille depuis 35 ans. Je suis toujours à ses côtés quand il fait le Carnaval », souligne cette dernière. Géraldine et Carine arboraient, quant à elles, leur badge et leur joli chapeau. Les festivités se poursuivent lundi avec une nouvelle sortie des sociétés et le brûlage des bosses.