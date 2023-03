Fin de parcours pour le couple belge de «Pékin Express» Paloma et Jason, le couple Montois de l’émission, ont été éliminés à la fin du 5e épisode, diffusé ce samedi soir sur Club RTL. Paloma et Jason ont été victimes de l’alliance de trois autres binômes - Instagram

Par A. Sch. (D.R.)

Ils avaient déjà été confrontés au « Duel final » la semaine dernière sur Club RTL. Paloma et Jason, le couple belge de cette saison de « Pékin Express » n’auront pas réussi à réitérer leur succès. Au bout de ce cinquième épisode, ils ont été éliminés, victimes de l’alliance entre plusieurs binômes : Nathalie et Angie, Alexandre et Chirine et Laura et Nathalie. de videos Lire aussi Paloma et Jason («Pékin Express»): «On est tous les deux totalement décomplexés, on n’a pas peur du ridicule» « J’ai comme une impression de déjà-vu ! », c’était exclamé la jeune femme lors de sa désignation pour le « Duel final » contre Etienne. Celui-ci, ancien candidat de l’émission, était revenu lors de l’épisode précédent pour être le « handicap » de Nathalie et Angie. Malheureusement pour les Belges, c’est l’ex-candidat qui est sorti vainqueur de la confrontation.

Si l’élimination fait partie de l’aventure, c’est la manière dont celle-ci s’est faite qui reste en travers la gorge de Paloma. « Ces alliances se sont faites très vite au début de l’aventure », explique-t-elle dans une interview au journal L’avenir. « Beaucoup se sont ligués contre nous et ça nous mettait toujours la pression. Avec la nouveauté des choix secrets cette année, on constate que la stratégie a pris le dessus sur le mérite et on le vit très mal. On n’a pas démérité sur la course et on se retrouve malgré tout sur la sellette. »