«Ce n’est pas de la triche?» : le parcours d’un candidat de «The Voice» sème le trouble

Les Blinds ne font que commencer dans la nouvelle saison de « The Voice » sur TF1 et de nombreux talents sont déjà passés devant les coachs. Ce samedi 18 mars, parmi les candidats, une surprise de taille attendait Vianney, Zazie, Amel Bent et BigFlo et Oli. Car sur scène, un chanteur déjà connu en France et à l’international a décidé de tenter le concours.

Xavier Polycarpe, membre du groupe Gush, a décidé de se lancer en solo. C’est avec un morceau de Police, « So Lonely », que le chanteur de 41 ans est monté sur scène. Le candidat a rapidement reconnu, notamment par Vianney, qui a expliqué les circonstances de leur rencontre.