Le parti social-chrétien tient deux têtes de listes pour 2024, en communauté germanophone

Le Parti social-chrétien (CSP) s’est réuni en congrès ce samedi après-midi au monastère Heidberg d’Eupen. L’objectif était de se mettre en ordre pour les élections de 2024 qui seront multiples : communales, régionales/communautaires, fédérales et européennes. « Un vote officiel des membres a confirmé le président du parti Jérôme Franssen comme tête de liste pour les élections PDG (parlement de la communauté germanophone, NDLR) de 2024. Jérôme Franssen avait été désigné en janvier par le comité directeur comme tête de liste du parti de la responsabilité. La base du CSP lui a accordé sa confiance par 109 voix sur 116 exprimées et 2 abstentions. Cela correspond à 95,6 % », indique le parti dans un communiqué.

Le bourgmestre de Raeren a alors pris la parole, expliquant que dans ses fonctions il est confronté quotidiennement aux petits et grands problèmes des citoyens. Dans la politique qu’il veut mener, il veut mettre au centre l'éducation, les soins et la santé et les infrastructures, « afin d'assurer la viabilité des Cantons de l'Est et de renforcer son économie ».

« Dans les Cantons de l'Est, nous nous heurtons actuellement à des limites et nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Une ère est en train de se terminer dans les Cantons de l'Est et les cartes seront redistribuées lors des élections de 2024. C'est une bonne chose, car la démocratie vit du changement. Le CSP veut participer activement à ce changement et assumer des responsabilités gouvernementales. Je suis convaincu que seul un gouvernement avec une participation majoritaire du CSP assurera durablement l'avenir des Cantons de l'Est », commente encore Jerôme Franssen.

Ensuite, le député européen sortant Pascal Arimont a également été confirmé par la base du parti dans sa candidature à un nouveau mandat européen. » Le juriste de 48 ans a obtenu 116 des 119 voix valides et 2 abstentions, soit 99,1 %. Dans son discours, Pascal Arimont a souligné à quel point l'Est de la Belgique est étroitement lié au niveau européen et donc au Parlement européen. « Je suis en contact permanent avec le gouvernement de la DG (communauté germanophone, NDLR), avec les entreprises et avec la population. J'ai pu et je peux encore travailler sur de nombreux textes importants qui détermineront notre avenir à tous et j'ai toujours veillé à leur faisabilité. J'ai donc pu très tôt faire comprendre ici, dans les Cantons de l'Est, où nous allions. C'est important pour pouvoir poser les bons jalons à temps. Et c'est précisément ce travail que j'aimerais poursuivre », a souligné Pascal Arimont.