Delhaize: le personnel continue la grève cette semaine, «on sait que le combat sera long»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux semaines. Mardi, cela fera déjà deux semaines que la direction du groupe Delhaize a annoncé son intention de se séparer des 128 magasins intégrés qu’il possédait encore pour les franchiser. Une décision dont le personnel ne veut pas, et contre laquelle il est parti en grève. Depuis, c’est le statut quo.

La direction entend répondre aux questions des syndicats, alors que ces derniers ne veulent pas poser de questions puisqu’ils exigent le retrait pur et simple de ce plan. Mardi, une réunion est prévue entre syndicats et direction. Que peut-on en attendre ? « Rien », balaye Myriam Djegham, secrétaire nationale CNE Commerce. « Depuis le conseil d’entreprise extraordinaire, Delhaize a été très clair. Il n’y a rien à discuter, on n’a perçu aucune ouverture ».