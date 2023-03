Challenge La Meuse: du trail au jogging, il y en avait pour tous les goûts à Bolland! (+ vidéos)

de videos

Le jogging n’était pas la seule course au programme sur les terres de Bolland ce dimanche. En effet, sur le coup de 9h45, la course trail de 21,1 kilomètres s’est élancée. Durant cette course, certains concurrents se sont perdus et ont dû essayer de retrouver leur chemin. Julien Houben passait la ligne d’arrivée en tête à la grande surprise d’Amaury Gilles qui pensait franchir la ligne d’arrivée en tête également. Après une discussion entre les deux concurrents, il s’est avéré que l’un d’eux s’était trompé de chemin. Mais nous retiendrons surtout le dépassement de leurs limites dont ils ont fait preuve durant cette course.