Après trois années sans cortège, les Andennais sont venus nombreux pour le grand retour du Carnaval des Ours (photos et vidéo)

Le cortège du Carnaval des Ours a fait son grand retour ce dimanche, en début d’après-midi à Andenne. Après trois années d’annulation à cause de la crise sanitaire, la fête carnavalesque a enfin pu battre son plein. Avec les Fêtes de Wallonie, elle est d’ailleurs l’événement le plus fréquenté à Andenne.