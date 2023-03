Deux ambulanciers agressés durant des interventions à Saint-Gilles et Etterbeek: «Le patient a soudainement changé de comportement»

Vendredi dernier, deux ambulanciers des pompiers bruxellois ont été victimes d’agressions verbales et physiques de la part de leurs patients pendant qu’ils étaient en intervention.

Les pompiers avaient été appelés peu après 08h00 pour secourir une personne malade à son domicile situé rue de Bosnie à Saint-Gilles. La personne a été transférée par les ambulanciers vers l’hôpital Saint-Pierre. « À son arrivée à l’hôpital, le patient a soudainement changé de comportement et à, sans crier gare, assené un coup de poing au visage d’un des ambulanciers », explique le porte-parole du Siamu bruxellois Walter Derieuw. La police a été immédiatement envoyée sur place. « Notre collègue s’est fait soigner sur place. Malgré le choc émotionnel et le fait que l’agression se soit déroulée dès la première intervention de la journée, le secouriste fait preuve d’un grand sens du devoir et continue sa garde jusqu’au lendemain matin », ajoute Walter Derieuw.