Les chapeaux de gille de sortie ce midi à La Louvière entre deux gouttes (Photos et vidéos)

Après le carnaval de Binche, et l’émotionnel carnaval de Strépy, c’est au tour de la cité des Loups d’entrer en effervescence carnavalesque. Contrairement à Binche, les gilles sont de sortie à La Louvière dès le premier jour du carnaval, et avec leur chapeau ! Dès l’aube, à 4h du matin, le ramassage a commencé dans les différents quartiers de la ville avant que les sociétés louviéroises ne se constituent vers les 7h du matin. Les gilles ont commencé leur traditionnel rondeau aux masques vers les 9h du matin. Les Loups n’ont pas manqué non plus de montrer leurs plus beaux déguisements qu’ils arboraient avec fierté dans la rue. Météo grise, des milliers de personnes ont répondu à l’appel de l’orange sanguine. la pluie ne s’invitant qu’en fin du rondeau. Ce dimanche soir, ce sera l’apothéose du premier jour avec un feu d’artifice.

