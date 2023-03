Cette décision qui va radicalement changer la vie d’Amandine et Alexandre Pellissard

Alors qu’ils ont beaucoup fait parler d’eux ce dernier temps pour leur choix de proposer du contenu pour adultes, Amandine et Alexandre Pellissard, anciens participants de « Familles nombreuses », sur TF1, reviennent, cette fois-ci, avec une annonce bien différente. Le couple, déjà parent de huit enfants, a annoncé la venue prochaine d’un nouveau membre dans la famille.

En live sur Instagram, Amandine Pellissard a expliqué les circonstances de la venue de ce 9e enfant : « On ne peut pas parler d’accident parce qu’on ne prenait pas de contraception. Après, on n’était plus du tout dans une démarche où on faisait tout pour que je tombe enceinte », indique-t-elle. « On en a voulu un pendant longtemps. Vous vous rappelez, ça n’a pas marché. J’ai fait des fausses couches. Du coup, j’ai arrêté de le vouloir à tout prix. On était vraiment passés à autre chose, on ne pensait pas du tout que ça allait arriver maintenant ! »