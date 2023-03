Dépression, suicide… Le harcèlement à l’école toujours plus présent et dangereux: «Avec les réseaux sociaux, ça ne s’arrête jamais»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le phénomène est bien présent, dans les salles de classe et surtout dans les cours de récréation ou vestiaires du cours de sport. Moqueries, coups, harcèlement. Si l’équipe pédagogique pouvait s’attaquer au problème quand elle en avait connaissance, force est de constater que ce travail est de plus en plus difficile pour les professeurs et directions d’écoles. Un constat posé dans toutes les écoles de la région, notamment par Muriel Vereckt, directrice du Collège Pie 10, à Châtelet. « Auparavant, le problème s’arrêtait à l’école. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux et cette hyperconnexion des jeunes, ça ne s’arrête jamais. Et les cas continuent d’augmenter… »