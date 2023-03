Trois maisons touchées par un incendie à Colfontaine: «Je voyais le feu s’approcher de mon toit, j’ai compté les minutes jusqu’à l’arrivée des pompiers»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il était environ 4h du matin lorsque l’alerte a été donnée suite à un incendie survenu au numéro 158 dans la rue Louis Pépin à Colfontaine. Des pompiers de trois casernes – Mons, Dour et Saint-Ghislain – sont intervenus. Sur place avaient été dépêchées une autopompe de Mons, une auto-échelle et une citerne du poste de Saint-Ghislain, une autopompe et une citerne du poste de Dour, ainsi que la police boraine et une ambulance du poste de Mons-Ambroise Paré.