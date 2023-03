Environ 500 personnes ont manifesté contre le racisme et les discriminations à Bruxelles

La Plateforme 21/03 a organisé ce dimanche une manifestation contre le racisme et toute forme de discrimination dans les rues de Bruxelles. La protestation s’inscrivait dans une série de 12 actions organisées dans plusieurs villes belges à l’occasion de la journée internationale contre le racisme du 21 mars prochain. Environ 500 personnes y ont participé, selon un décompte de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Jeunes et moins jeunes se sont rassemblés sur la place de l’Albertine en début d’après-midi avec différents messages comme « Racisme, arme de division massive », « Le racisme n’est pas une opinion » ou d’autres plus simples comme « Racisme = bêtise » affichés sur des cartons et des banderoles.