Première réussie pour le VTT des écoliers à Aulnois: «Une belle manière de financer différents projets scolaires»

Entre 7h30 et 10h30, trois parcours étaient proposés aux participants, 30, 45 et 55 kilomètres, au départ de l’école d’Aulnois. Il était question là de passer un bon moment et de promouvoir le sport loisir, sans objectif de compétition. Plusieurs bikers s’étaient aussi inscrits car ils étaient curieux de s’essayer sur les chemins de la région. L’événement était organisé par l’association des parents de l’établissement scolaire et par la Drink Team, le club VTT de Romain Hianne.

« Il n’y avait pas de pression pour ce tout premier VTT des écoliers », a expliqué Perrine Leclercq, présidente de l’association des parents. « C’est notre première rando pour laquelle nous avions loué la salle durant deux jours. Pour rentabiliser l’événement, nous avions organisé un blind test le samedi et donc, la rando le dimanche. Dès samedi, il y avait du monde et la salle était remplie. Pour le vélo, on s’attendait à un peu de monde et finalement, beaucoup de bikers qui nous sont inconnus ont participé. Nous n’avons pas beaucoup dormi car il a fallu revérifier le parcours pour que tout soit bon le matin ».