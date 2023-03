Crise énergétique en Belgique: voici la méthode de chauffage la moins chère, faîtes déjà votre stock pour l’hiver prochain pour économiser de l’argent!

Tous les Belges ont subi la crise énergétique en 2022 et la subissent encore aujourd’hui. Électricité, eau, gaz, essence, diesel, tout a augmenté en raison de l’inflation et de la guerre en Ukraine. Néanmoins, une méthode de chauffage reste aujourd’hui avantageuse.

Comment ? En commandant votre stock dès aujourd’hui ! Nos confrères de RTL-Info rappellent en effet que c’est au plus tard en été qu’il faut refaire sa réserve pour l’hiver prochain, et ce avant que les prix augmentent en automne. Certains sont plus prévoyants que d’autres et commandent du bois dès aujourd’hui avec les températures plus douces qui pointent le bout de leur nez.