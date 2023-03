Naples, infatigable, se promène contre le Torino, Victor Osimhen s’offre un nouveau doublé

Quatre jours après avoir validé sa place pour les quarts de finale de Ligue des champions en dominant facilement l’Eintracht Francfort (3-0), le leader et son attaquant nigérian, déjà double buteur mercredi, n’ont montré aucun signe de fatigue pour poursuivre leur sprint triomphal vers le scudetto.

L’ex-Lillois a tenu à remercier les milliers de tifosi napolitains qui avaient le déplacement à Turin pour la reprise des voyages des supporters après deux mois de suspension décidée par le ministère de l’Intérieur après que des « » ultras « de Naples et de la Roma avaient semé le chaos sur une grande autoroute italienne début janvier.

« On a été surpris de les voir aussi nombreux, c’était important leur soutien «, a souligné Osimhen sur DAZN.

« Ils espèrent. Cela fait des années qu’ils y croient (au scudetto, ndlr), personne ne le mérite davantage que les tifosi de Naples «, a-t-il ajouté.

Kvaratskhelia a lui aussi maintenu ses standards habituels avec quelques gestes de classe, un but, son 12e, sur penalty (35e) et une passe décisive, sa 10e en championnat (meilleur passeur), pour le quatrième but signé Tanguy Ndombélé (68e).

Avec 21 points d’avance sur l’Inter Milan à onze journées de la fin, la meilleure attaque et la meilleure défense, Naples va pouvoir penser toujours plus à la grande fête du scudetto qui, à ce rythme, devrait avoir lieu début mai.

L’Inter Milan (2e) tentera en soirée de revenir à 18 points, mais les Nerrazzurri devront pour cela battre la Juventus (7e).