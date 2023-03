Avec cette mentalité, le Sporting de Charleroi peut rêver du Top 8

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Felice Mazzù n’avait probablement jamais vu ses joueurs aussi exténués que ce dimanche. Et pour cause, solides à onze malgré un noyau décimé puis héroïques à dix, les Zèbres ont accroché un magnifique succès au Bosuil grâce à un but de Badji, son quatrième de la saison, mais surtout le troisième depuis le changement d’entraîneur. « Je ne veux pas dire qu’il est métamorphosé parce que ça voudrait dire que je compare au passé, mais il est très bien en ce moment. C’est d’ailleurs le meilleur buteur du Sporting depuis que je suis là (NDLR, à égalité avec Zorgane) », se réjouissait l’entraîneur carolo, qui l’a totalement relancé mentalement.

D’ailleurs, tandis que le choix « facile » aurait été de sortir un des deux attaquants après l’exclusion de Marcq, Felice Mazzù a maintenu le duo Bayo-Badji au détriment de Hosseinzadeh. « Garder deux attaquants était un message lancé aux joueurs pour garder des possibilités de pouvoir ressortir. Et puis Youssouph a eu un rôle très important dans la ligne médiane à partir de ce moment-là. »