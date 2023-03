«Je mesure seulement 1m70»: Steve se plaint du manque de place dans un avion Ryanair, il ne s’attendait pas à la réponse qu’il allait recevoir (photo)

Certains community manager savent user de beaucoup d’humour. Ce n’est pas Steve qui vous dira le contraire. Sur Twitter, l’homme s’est muni de son smartphone pour se plaindre du manque de place dans un avion Ryanair. « Je mesure seulement 1m70 », a-t-il écrit, photo à l’appui. Mais il ne s’attendait pas à recevoir un tel message de la part de la compagnie aérienne.

Via son compte officiel, la compagnie aérienne lui répond : « Tu vas mettre à jour ton profil Tinder du coup ? ». Une réponse qui fait évidemment le buzz sur le réseau social et qui récolte plus de 65.000 likes.