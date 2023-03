Des glaciers forcés d’augmenter leurs prix à Huy-Waremme: 3 euros la boule chez Capoue

C’est la reprise pour les glaciers en ce mois de mars. Du moins pour ceux qui travaillent durant la belle saison. Car d’autres comme le glacier Capoue rue des Rotisseurs à Huy travaille toute l’année. Il y a aussi les glaces Capoue à Wanze et à Modave uniquement à emporter. « À Huy, nous sommes ouverts toute l’année, du lundi au dimanche. En semaine de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 13h à 19h. En été, nous sommes ouverts de midi à 22h. Nous proposons des glaces (20 goûts différents et tous les trois mois, trois ou quatre nouveaux goûts comme actuellement pop corn, chocolat intense et banane caramel), de la glace au lait de riz, des crêpes, des gaufres, des sorbets (sept goûts) et des milk-shakes. Les crêpes et les gaufres se vendent bien durant toute l’année et les glaces reprennent bien depuis quelques jours », précise Amélie Mathy, la gérante de Capoue à Huy.

Le glacier Capoue à Huy dispose d’un salon de dégustation de 45 places. « Et l’emporter a bien repris depuis deux ou trois semaines puisque les jours allongent et que la météo s’améliore », ajoute-t-elle.

Les prix ont cependant augmenté en raison de la crise économique. « Les marchandises coûtent plus cher : le beurre, les oeufs, le lait… Ce qui fait que nous avons été contraints d’augmenter les prix. L’emporter a augmenté depuis trois semaines. La boule de glace est passée de 2,5 à 3 €. Et il n’y a plus de prix dégressifs. Deux boules coûtent dès lors 6 €. Et dans notre salon, les prix ont augmenté depuis une semaine. La boule est passée de 3,5 € à 4,2 € », indique Amélie Mathy.

« La clientèle provient de Huy et de sa région. Mais j’ai aussi des personnes qui viennent de Charleroi tous les samedis et un couple qui vient de Namur pour manger des crêpes ! », ajoute Amélie. De 1,70 à 2,10 euros Les glaciers Limont Blanc viennent aussi de rouvrir mercredi dernier à Waremme (ouvert 7 jours sur 7), jeudi à Braives et vendredi à Limont (ouvert du mardi au dimanche). « Il y avait une demande et les clients ont déjà répondu présents », se félicite le patron, Pascal Pontone. « Nous proposons des crêpes sans gluten et bientôt une glace pour les personnes intolérantes au lactose et au gluten, à base de lait et de farine de riz, sans ajout de sucres pour les diabétiques aussi. Il y aura aussi bientôt de nouveaux cornets suite aux contacts que j’ai établis à Rimini au SIGEP, le Salon international de la glace et de la pâtisserie fin janvier. Et notre camionnette reprendra ses tournées dans les rues de Fexhe et de Remicourt le mardi 28 mars », ajoute-t-il.