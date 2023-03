Féminicide à Mouscron: Gregor est inculpé pour meurtre après avoir donné plusieurs coups de couteau à sa fille, Daniela

En cause, des faits dramatiques. En effet, vendredi, en début d’après-midi, la police a été dépêchée en nombre dans une maison de la rue du Bilemont. L’homme qui y vivait a tué sa fille, Daniela, 28 ans, également domiciliée dans cette habitation. Les faits sont désormais confirmés par le parquet. « Vendredi, le Desteam de la police judiciaire fédérale et un médecin légiste sont descendus sur place afin d’y opérer leurs constatations. Le dossier a été mis à l’instruction du chef de meurtre. Le magistrat instructeur et le parquet se sont rendus sur les lieux vers 17h30 », précise le parquet.