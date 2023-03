Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vincent Chenot

Grand-Leez 1

Biesme 2

Les buts : 35e Mollet (0-1), 43e Piazzalunga (1-1), 90e/pen. François (1-2). Grand-Leez : Legrand, Devigne, Ligot, Grégoire (90e Quevrin), Kindermans, Wauquaire, Barbarin (55e Van Bets), Piazzalunga, Login (65e Boreux), Boigelot (72e Barry), Francotte. Biesme : Jacquet, Depaemelaere, Blanchard, Fabris, Dubois, Van Den Abeele (68e Lambot), Mollet, Lambert (90e Verelst), Dechamps, Servidio, François. Cartes jaunes : Devigne, Legrand, Wauquaire, Mollet. Arbitre : M. Bouillon.

Dans l’autre choc du week-end en P1 entre les deux équipes qu’on attendait devant et qui luttent finalement pour la 3e place, Grand-Leez débute à trois derrières mais avec les défensifs Kindermans et Piazzalunga comme pistons sur les côtés. « Le but était de presser plus haut afin de soulager devant Francotte (ndlr : épaulé par Boigelot) qui est un peu blessé », détaille le coach des Gembloutois Dany Verkamer qui voit ses hommes prendre l’initiative dans le premier quart d’heure.

