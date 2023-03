Basket | Deux défaites en finales de Coupe AWBB, mais beaucoup d’enseignements positifs pour Pont-de-Loup (VIDEOS)

« Les filles, on est fier de vous. » Alors qu’elles regagnaient la mine basse et la pupille humide les vestiaires, le manager maxi-basket de Pont-de-Loup Aldo Lala réconfortait toutes les joueuses U16 du tandem Silaghi - Consoli. « Pour elles, c’est tragique de perdre sur ce dernier tir mais ce sont encore des gamines. » de videos L’exploit était possible Les jeunes Lupipontaines venaient de louper le dernier tir et s’inclinaient avec le plus petit écart face aux Panthers (70-69). Hormis le début de rencontre (6-0, 16-6), elles ont fait jeu égal avec les Liégeoises. Si Lalie Dupont et ses incursions ont éreinté les Panthers, il faut également citer la dextérité à distance de Sophia Canindo (3x3) et l’énergie communicative de Leana Ralet. L’exploit était à portée de panier mais la dernière tentative a rebondi sur le cercle. Aldo Lala n’avait pas la mine des mauvais jours pour autant : « Sur cette dernière action, on aurait sans doute dû attaquer l’anneau pour obtenir une faute et des lancers plus tôt mais ce sont des erreurs de jeunesse. Notre fierté, c’est que le fossé s’estompe peu à peu avec les clubs formateurs. On est déçu fatalement mais on est surtout très fier de notre parcours. »

Lire aussi Basket | Les -18 ans du Spirou de Charleroi au diapason de leurs aînés via le money-time en Coupe AWBB (VIDEOS) de videos PDL grignote son retard Le coach Ioan Silaghi abondait dans le même sens : « On est en train de rattraper doucement notre retard. Liège partait favori car il a plus l’habitude que nous de gérer ce genre de rencontre. Chaque année, les Panthers sont en finale dans plusieurs catégories mais Liège n’a pas été dominant dans cette rencontre. On travaille pour combler la différence actuelle. » Laurent Consoli, son assistant, sait que le travail paie et que c’est une question de temps avant que des récompenses régionales ne tombent dans l’escarcelle lupipontaine : « La marche n’est plus si haute. On ne perd pas sur cette dernière phase de jeu, on s’incline sur un ensemble de petites choses. C’est une question de détails. comme ces dix lancers loupés ou notre retard à l’allumage en début de partie. »