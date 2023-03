Une prime et un outil pour analyser le sol des jardins dans la région

De plus en plus de gens s’essayent au jardinage, une pratique à la mode mais pas sans danger. En effet, les sols de nos régions peuvent être contaminés en métaux lourds. Ces métaux lourds ont un impact sur la santé du jardinier et sur celui qui mange le fruit ou le légume. Pour remédier à cela, une analyse du sol est recommandée.

La Wallonie soutient cette démarche et met à disposition une prime de 50 euros aux citoyens afin de financer la réalisation d’une analyse de sol, d’un fruit ou d’un légume par un laboratoire. Il y a également l’outil Sanisol, un service web inédit et gratuit mis en place par la Wallonie. Il permet d’obtenir des recommandations personnalisées pour adapter son activité de jardinage et ainsi réduire son exposition à ces métaux lourds.