Le Djobin Mathias Caltagirone participera au plus grand événement de catch la semaine prochaine à Los Angeles

Educateur à Sainte-Ursule de Namur la journée, catcheur la nuit, Mathias Caltagirone, plus connu sous le nom de MBM (Most Brillant Man), va bientôt réaliser son rêve américain. Le 24 mars, il décollera vers Los Angeles et Hollywood pour participer à la Maniaweek. « C’est un rassemblement des meilleurs catcheurs du monde entier. Il y a plusieurs spectacles, je sais que je participe à quatre d’entre eux. C’est une occasion unique de se faire remarquer », détaille le jeune homme de 24 ans qui vient de Stave.