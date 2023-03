Le centre culturel de Dinant part en tournée pour fêter son cinquantenaire

Depuis 1972, le centre culturel de Dinant a pour mission de favoriser l’accès à la culture aux citoyens Dinantais, mais aussi dans tout l’arrondissement, en particulier dans les huit communes qui ne disposent pas d’un centre culturel. C’est donc tout naturellement que le CCD part en tournée pour célébrer ses 50 ans.

Les huit communes ont l’occasion d’accueillir un spectacle de leur choix. Après Anhée, Houyet et Hamois qui ont réuni plus de 500 spectateurs, c’est au tour d’Onhaye, Yvoir, de Somme-Leuze et de Gedinne de rejoindre les festivités.