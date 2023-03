Conférence-débat à l’UNamur sur l’épilepsie au travail : «C’est la deuxième maladie neurologique la plus fréquente»

À travers sa nouvelle campagne de sensibilisation, la Ligue veut améliorer la connaissance de l’épilepsie, sensibiliser le grand public et récolter des fonds pour aider les personnes touchées par la maladie. En Belgique, 75.000 personnes en souffrent.

Lors de cet événement, les professionnels de la santé et les acteurs de terrains discuteront de l’épilepsie et de ses implications au travail. À noter qu’un grand pourcentage de la population est touché puisque c’est la deuxième maladie neurologique la plus fréquente.