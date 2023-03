La trottinette, un vrai danger!

C’est l’un des constats que fait dimanche la Ligue Braille à l’occasion de sa campagne annuelle de sensibilisation du grand public, consacrée cette année à la mobilité. Plus de 90 % des personnes interrogées répondent qu’il leur arrive de rencontrer des obstacles sur la voie publique, parmi lesquels les principaux sont les scooters et les trottinettes. Le mauvais état de la voirie et des trottoirs est également cité comme l’un des principaux obstacles, juste devant les panneaux publicitaires.