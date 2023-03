Le régime Lion, star de TikTok: «Ce n’est pas une solution à long terme»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le régime Lion, c’est quoi ? En gros, il consiste à manger exclusivement de la viande de ruminants, du sel et de l’eau pendant 30 jours. Exit le poulet, les légumes, les fruits, les pâtes. Les végétariens ont déjà rendu les armes, alors que le tiktokeur à l’origine de ce régime promet une peau plus belle et des selles plus régulières, une meilleure humeur et moins de maux de tête.