Campagne antitabac, lutte contre la consommation excessive d’alcool, dépistage de certains cancers… Des actions de prévention existent en Wallonie. Mais pas suffisamment, selon la ministre de la Santé Christie Morreale. « Ce sont des choses qui se font plic-ploc sur le territoire. Nous n’avions jusqu’ici pas d’outils pour promouvoir la santé en Wallonie. Alors que si on travaille sur la prévention et la promotion, on peut améliorer considérablement la qualité et la durée de vie des Wallonnes et des Wallons. »

C’est pourquoi la ministre annonce aujourd’hui un grand plan pour les 5 prochaines années. Objectif : agir en amont sur les fléaux qui frappent le plus la population wallonne dont l’espérance de vie est inférieure à celle des Belges en général.