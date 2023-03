Une voiture volée immatriculée en France fonce à 220 km/h sur l’autoroute: la police lancée dans une folle course-poursuite, les deux suspects sont deux ados… de 14 et 16 ans! (vidéo)

La police hollandaise de la zone Zélande-Brabant occidental a eu fort à faire ce samedi soir. Comme ils l’expliquent sur Twitter, les forces de l’ordre se sont lancées dans une folle course-poursuite avec un véhicule volé immatriculé en France. La voiture fonçait alors sur l’A16 et l’A27 près de Breda, et ce à plus de 220 km/h !

La police a finalement pu arrêter le pirate de la route à hauteur de Nijkerk sur l’A28. Mais la surprise fut grande pour les agents. Au moment de l’interception, ils ont retrouvé deux ados dans le véhicule. Le premier, au volant, était âgé de 16 ans, tandis que l’autre n’avait que 14 ans...