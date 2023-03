Siebe Van Der Heyden après le succès de l’Union face à Malines: «Trois points importants»

Fatigués mais heureux après avoir réussi à renverser la vapeur pour vaincre Malines, les Unionistes étaient conscients d’avoir fait une excellente opération au général, étant donné le partage de Genk et les défaites conjuguées de l’Antwerp et de Bruges, ce qui les qualifie officiellement pour les Champion’s Playoffs. « Même si cela ne change finalement pas grand-chose à la manière dont on va aborder les derniers matches de la phase classique, cette qualification va peut-être nous donner un coup de boost supplémentaire », glissait Siebe Van Der Heyden. « On avait entendu avant le match que nos concurrents avaient perdu des plumes et il était donc important de s’imposer, ce qu’on a réussi à faire malgré un début de match plus difficile. On se retrouve aujourd’hui à trois petites longueurs des Genkois, dans un rôle de chasseur qui me convient mieux que celui de chassé qui était le nôtre la saison précédente. On verra si ce sera toujours le cas dans quatre matches. Attention, toutefois parce que tout peut aller très vite : la semaine passée, on était mené 1-0 à Genk et on aurait pu se retrouver complètement distancé (NDLR : à 11 longueurs) alors qu’on n’en a plus que trois de retard. Là, on est soulagé de voir qu’on peut continuer à enchaîner les succès mais aussi de savoir qu’on va pouvoir profiter d’une petite semaine de repos durant laquelle on va essayer de se vider la tête au maximum et de recharger les accus. Croyez-moi : gagner face à l’Union Berlin, ce n’était pas une chose aisée. On le sentait dans les jambes, ce qui est logique. » Pour s’en convaincre, il suffit de constater que le club historique de la capitale s’est imposé 2-0 face à Francfort alors que le Bayer Leverkusen, le prochain adversaire européen des Bruxellois, s’est quant à lui payé dans le même temps le scalp du Bayern Munich (2-1) !

À ses côtés, Loïc Lapoussin était soulagé pour son équipe et heureux d’avoir pu à nouveau se montrer décisif, trois jours après avoir inscrit le troisième et dernier but face à Berlin. « On me reproche souvent de ne pas être assez décisif même si je pense que je m’améliore à ce niveau depuis la fin de la Coupe du monde », expliquait-il. « Ici, j’ai inscrit un but important, très beau en plus. Cela fait plaisir mais n’enlève rien au fait que c’est surtout le succès qui était important à aller chercher au vu des résultats de nos concurrents. Cette trêve internationale tombe à point nommé pour tout le monde même si, d’un point de vue personnel, je livrerai encore deux rencontres avec mon pays (NDLR : Madagascar, contre la République centrafricaine). »