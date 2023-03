Nos artisans chocolatiers mettent le paquet pour Pâques: 120.000 petits œufs sortent de l’usine Darcis

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chez Darcis, à Verviers, on carbure actuellement à fabriquer les lapins et les oeufs qui se retrouveront, le week-end de Pâques, dans les jardins et dans les paniers des petits... et des grands gourmands.

Ici, pas question de chaîne de production industrielle. Pour alimenter les sept boutiques en Wallonie et la chocolaterie de Verviers, ce sont les petites mains expertes des ouvriers qui s’affairent car ici, tout est fait maison, y compris le chocolat. « On cuit nos noisettes, on les broye pour faire nos pralinés maison, on fait nos caramels, nos fondants intérieurs... On produit aussi la majorité de notre chocolat. C’est un gage de qualité, et c’est ce qui différencie l’industrie de l’artisanat. On va, pour notre part, aller sur des matières premières de qualité. Souvent, les industriels optent pour des chocolats très sucrés car le sucre coûte moins cher que le cacao, des chocolats qui ne sont pas belges d’ailleurs. Ils rajoutent des graisses dans les fourrages pour baisser les coûts de fabrication, et ils ont réduit la main d’oeuvre pour limiter les coûts ».