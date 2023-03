Un Italien sacré meilleur cireur de pompes

L’italien Gaio Il Caltzolaio a remporté le prix de 500 € et la brosse dorée décernée par l’ASBL European shoe shine association (Essa) à l’occasion du concours du meilleur maître cireur de chaussures européen « La brosse dorée ». Le concours se tenait à la gare Maritime de Bruxelles samedi et dimanche. La compétition, qui existe depuis 2018, a également permis au Sénégalais exerçant au Maroc Al Hassan Ba et au Parisien Joris Merle de partager entre eux le prix de la technique.

12 cireurs étaient en concurrence et entre 400 et 500 personnes ont prêté leurs chaussures à ce concours.