Un hommage sera rendu mercredi aux victimes des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles

Ce 22 mars, cela fera exactement sept ans que la capitale a été secouée par les attaques terroristes à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Une minute de silence sera également respectée à l’aéroport et dans la station de métro. Le Premier ministre Alexander De Croo sera présent pour ces commémorations.

L’hommage commencera à 10h30. Le Premier ministre et les représentants des associations de victimes, de Brussels Airport et de la Stib déposeront des couronnes de fleurs au pied du mémorial, qui avait été inauguré en 2017 près du rond-point Schuman. Ensuite, une minute de silence sera observée, suivie des hymnes belge et européen.