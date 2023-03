Enorme polémique lors de Juventus – Inter Milan: «Je ne peux pas l’accepter, c’est trop grave ce qui s’est passé», lance Simone Inzaghi (photos)

La Juventus s’est imposée 0-1 sur le terrain de l’Inter dimanche soir. Une victoire qui passe très mal côté milanais car, au-delà de la perte de leur 2e place au classement, ils sont très remontés contre l’arbitrage. L’unique but de la rencontre a en effet été validé après quatre minutes d’analyse du VAR !

En cause : une faute de main d’Adrien Rabiot, passeur décisif, au départ de l’action amenant le but de Filip Kostic. Les observateurs ont même constaté une autre potentielle faut de main, de la part de Dusan Vlahovic. Après de très longues minutes, les arbitres ont donc accordé ce but, de quoi scandaliser Simone Inzaghi.