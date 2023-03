Le Basilix au cœur d’un exercice de gestion de crise (photos)

Plusieurs dizaines d’intervenants et figurants, pompiers, policiers, médecins, militaires et collaborateurs des autorités régionales étaient déployés avec l’objectif de tester ensemble les procédures d’intervention et de coopération entre les services de secours. L’exercice a rassemblé les différents services de secours et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale. Les exercices multidisciplinaires représentent un outil précieux pour mettre à l’épreuve la préparation des intervenants aux situations d’urgence. Ils permettent aux équipes de mettre en pratique leurs plans d’intervention dans un environnement contrôlé, sans les risques et les conséquences d’une situation réelle.

Simulant des faits armés et violents, entraînant une prise d’otage et en présence d’explosifs, le scénario évolutif, a permis de tester tout au long de l’après-midi la collaboration et la coordination entre les différents services au niveau opérationnel et au sein d’un poste de commandement.

« Cet exercice grandeur nature, au shopping center Basilix, s’inscrit dans le cadre des obligations légales des autorités et des services de secours, de tester les plans d’urgences. En matière de sécurité, il n’y a pas de routine et il faut se préparer au maximum et dans les situations les plus diverses, car c’est ainsi que l’on sauve des vies en condition réelle. Ce dimanche, nous testons avant tout la collaboration entre les acteurs de terrain dans le cadre d’un différend conjugal qui s’est dégradé et nécessitant les appuis techniques de certains services spécialisés de la défense, de la police, du Siamu et de la santé publique. Mon rôle en tant qu’autorité, Haut fonctionnaire et Directrice générale de safe.brussels est de veiller au bon déroulement de celui-ci. Nous avons testé précédemment les procédures d’intervention lors d’un exercice dans un tunnel Bruxellois et sur le site du Justitia en septembre 2022. Ici, j’ai souhaité plutôt organiser un exercice dans un autre cadre et en collaboration avec un partenaire privé, le shopping center Basilix. Ce nouvel exercice s’inscrit donc pleinement dans le programme « BRU response » qui consiste à impliquer davantage les citoyens dans la gestion de crise. Parce que se protéger ensemble est essentiel pour vivre Bruxelles en toute sécurité. », explique Sophie Lavaux, Haut fonctionnaire et Directrice générale de safe.brussels.

« En tant que Bourgmestre et président de la zone de police Bruxelles-Ouest, la sécurité de nos citoyens est une de mes plus grandes priorités. Je suis donc très satisfait que Berchem-Sainte-Agathe puisse accueillir le 1er exercice de terrain régional organisé dans un centre commercial. Une manière efficace d’améliorer la capacité de notre zone de police à réagir en cas de crise. », s’est réjouit Christian Lamouline.