Nico et ses amis sont sous le choc en passant devant le KFC de Louvain en revenant de soirée: «Ils rampaient sous les tables, je n’y remettrai jamais les pieds» (photo)

Nico et ses amis s’étaient rendus à Louvain pour une soirée ce week-end et son passés devant le KFC. « Quand nous sommes passés devant le KFC entre l’Oude et le Grote Markt juste après une heure du matin, nous avons vu comment quelques souris se promenaient sans être dérangées dans le restaurant fermé », explique-t-il à nos confrères de HLN.

« A un moment donné, nous avons vu au moins cinq rongeurs ramper sous les chaises et les tables », déplore Nico, qui affirme qu’il n’ira plus chez KFC. « Il y a un mois, nous sommes allés y manger quelque chose. Je n’y remettrai certainement pas les pieds », ajoute-t-il. « J’organise moi-même régulièrement des événements et je me rends trop bien compte de l’importance de l’hygiène. Ils s’en fichent clairement ici », explique encore Nico.