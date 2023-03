Coup d’envoi de l’appel à projets pour des actions citoyennes et durables à Bruxelles

En six ans, 365 projets ont vu le jour, portés par plusieurs milliers d’habitants : potagers et composts collectifs, donneries, ruchers, repair cafés et ateliers do-it-yourself, projets de végétalisation, distribution de colis solidaires et tables d’hôtes à partir d’invendus, etc. Ce lundi 20 mars marque le coup d’envoi du nouvel appel à projets « Inspirons le quartier », édition 2023. Le 9 mars dernier, le Gouvernement bruxellois a approuvé, sous l’impulsion du ministre de la Transition climatique, de l’Environnement et de la Démocratie participative, Alain Maron (Ecolo), le lancement de l’édition 2023 de l’appel à projets Inspirons le quartier. Cette 7e édition a la particularité d’adapter ses objectifs pour les rendre plus souples et plus en phase avec les besoins des collectifs de citoyens. En effet, cette nouvelle édition a pour ambition de permettre un ancrage de quartier autour des projets citoyens, de tendre vers davantage d’inclusion et de diversité socio-économique, culturelle et générationnelle dans les publics participants à l’appel ainsi que d’introduire une plus grande participation citoyenne dans le processus de choix des projets.

De 3.5000 à 30.000 euros L’appel de cette année permet d’offrir aux collectifs citoyens un soutien financier s’élevant à 3.500 euros pour les projets « coup de pouce » mais aussi à 15.000 ou 30.000 euros pour des projets de plus grande ampleur et plus long terme. Additionnellement à ça, Inspirons Le Quartier continue d’offrir un accompagnement par des professionnels avec des formations, des activités de mise en réseau, des outils de développement de projet, etc. Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité et Bruxelles Propreté s’associent pour la troisième année consécutive pour offrir ce soutien aux Bruxellois.es dans des domaines plus diversifiés.

« Améliorer notre cadre de vie, c’est l’affaire de tous les Bruxellois.es, qui se mobilisent dans tous les quartiers. Cet appel à projets vient donc donner le coup de pouce mais aussi de réels outils à ceux qui contribuent collectivement pour changer Bruxelles et la rendre plus verte, plus propre, plus solidaire. Chaque année, je suis impressionné par la richesse des projets déposés, le bouillonnement d’idées et l’énergie positive qui animent les Bruxellois.es pour construire cette ville plus résiliente face aux enjeux environnementaux ! C’est aussi toujours une merveilleuse aventure humaine et de cohésion sociale », déclare Alain Maron

« Parfois de petits aménagements dans une rue ou sur une place peuvent avoir un très grand impact sur la convivialité de tout un quartier. Vous avez des idées et de l’énergie pour rendre votre rue plus sûrs, créer des espaces de rencontre ou donner plus d’espace aux enfants pour jouer ? Inspirons le quartier est là pour vous aider à les réaliser. », poursuit Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité. Conditions Le projet doit être avant tout citoyen. L’objectif du dispositif est de réunir les habitants autour de projets liés à la préservation de l’environnement, pour améliorer le cadre de vie de la collectivité et recréer du lien. Concrètement, les Bruxellois.es peuvent introduire 3 types de projets : · soit des « petits » projets, relativement bien connus et balisés à soutien « coup de pouce », avec un subside de maximum de 3.500 euros; · Soit des projets aux objectifs environnementaux plus ambitieux, avec la mise en place d’une dynamique de quartier forte, avec un soutien « renforcé », pouvant recevoir jusqu’à 15.000 euros. · Soit des projets multi-acteurs demandant des investissements plus structurels et des partenariats forts avec des acteurs du quartier, avec un financement pouvant aller jusqu’à 30.000 euros.