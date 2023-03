Le bulletins du Sporting de Charleroi: Youssouph Badji pour couronner une prestation collective pleine d’abnégation

7,5 Koffi : il l’a souvent joué un peu trop cool avant la pause, mettant plusieurs fois ses équipiers en difficulté à la relance. Son ballon relâché devant Balikwisha a failli coûter un penalty (9e). Héroïque par la suite, il sort le bon réflexe sur une frappe excentrée d’Ekkelenkamp (31e) puis devant Balikwisha à deux reprises (62e et surtout 69e).

6,5 Andreou : après sa longue mise à l’écart, il n’affiche plus vraiment l’assurance montrée à ses débuts au Sporting, mais il est allé au feu.

6 Marcq : il livrait une prestation pleine d’énergie et d’intelligence, avant de recevoir une deuxième carte pour une semelle sur le talon de Balikwisha. Avant cela, sa mauvaise passe aurait cependant pu être mieux exploitée au final par Muja (51e). Mais il avait aussi réalisé un joli grand écart pour contrer Balikwisha in extremis (58e).

7 Knezevic : auteur d’une mauvaise passe dont aurait dû mieux profiter Muja (34). Précieux une fois repositionné dans l’axe après l’exclusion de Marcq.

6 Tchatchoua : n’a pas toujours dégagé une grande sérénité. Aurait pu être sanctionné d’un penalty après une bourde de Koffi, même si son mouvement du bras paraissait en effet involontaire.

7 Ilaimaharitra : a couru énormément dans un entrejeu carolo souvent en infériorité numérique, surtout après l’exclusion de Marcq. À bout de force, il a sollicité son remplacement.

7,5 Zorgane : il délivre le centre parfait (son 8e assist) pour Badji sur le but carolo, à la suite d’une jolie phase qu’il avait lui-même initiée. S’est ensuite sacrifié pour l’équipe avec un gros travail défensif.

6 Hosseinzadeh : auteur d’un match sans éclair, mais aussi d’une grosse débauche d’énergie.

7 Mbenza : parfois pris en défaut dans son replacement avant la pause, mais très intéressant offensivement, même s’il a parfois manqué de précision dans sa dernière passe. Présent sur le but.

6,5 Bayo : comme ces dernières semaines, il s’est montré plus présent dans le jeu qu’en zone de finition. Glisse au moment de tenter une frappe alors qu’il était bien placé (49e).

7,5 Badji : a une nouvelle fois prouvé sa renaissance en plantant son 4e but de la saison (le 3e sous Mazzù) d’un coup de tête imparable. Également très utile dos au but et dans ses déplacements.

Remplaçants

6,5 Boukamir : parfois un peu précipité dans ses interventions mais il a tenu le choc.

7 Doké : une première montée au jeu sans complexe. Il a même assuré défensivement, avec plusieurs tacles.