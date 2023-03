Karim Benzema fracassé par un journal espagnol après le Clasico: l’attaquant du Real Madrid est crédité d’un 0/10!

« Encore une fois invisible », peut-on lire en commentaire de cette note. « Rien de rien. Il ne parvient même pas à contribuer à la possession du ballon en descendant pour recevoir, ni à montrer sa patte dans la surface. Il est loin de la version brillante qui lui a valu le Ballon d’Or. Il manque de rythme, il est lent, mais d’une manière générale, il est incapable de courir et de jouer. Si Madrid récupère son attaquant, il aura un trésor, mais il attend ce jour depuis trop longtemps. Et ce jour n’arrive pas. »

Les autres cadres du Real ne sont pas épargnés non plus, et la meilleure note revient finalement à notre Diable rouge Thibaut Courtois qui se voit attribuer un beau 9/10 malgré la défaite 2-1. « Le meilleur de l’équipe… et de loin. Vital pour soutenir l’équipe parade après parade. […] Il continue d’être le maillon le plus régulier de l’équipe, fiable d’une semaine à l’autre, sans baisser d’un iota ses performances. Il n’a rien pu faire sur les buts et pourtant, il n’est pas passé loin de l’exploit. »