Visite de Xi Jinping à Moscou: l’Ukraine insiste sur un retrait des troupes russes de son territoire

« Formule pour le succès de la réalisation du +Plan de paix+ chinois. La première et principale clause est la reddition ou le retrait des forces d’occupation russes du territoire ukrainien » afin de « restaurer la souveraineté » et « l’intégrité territoriale » de l’Ukraine, a déclaré sur Twitter le secrétaire du Conseil de sécurité Oleksiï Danilov.

La Chine essaye de se poser en possible médiateur dans le conflit en Ukraine. Fin février, Pékin a publié un document en 12 points appelant notamment Moscou et Kiev à « stopper les hostilités » et à tenir des pourparlers de paix.