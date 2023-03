Scène incroyable à Hasselt: un cycliste surprend tous les automobilistes en roulant tranquillement... en plein milieu du ring!

C’est une scène que l’on n’a pas l’habitude de voir, qui s’est déroulée à Hasselt. Un automobiliste a filmé depuis sa voiture un cycliste qui se rend tranquillement sur le ring, endroit normalement réservé aux voitures et bien trop dangereux pour rouler à vélo.

Venant du centre de Hasselt, on peut voir l’homme attendre au feu rouge, puis s’engager comme si de rien n’était sur le ring, alors que les voitures le suivent. Selon les informations du Belang Van Limburg, on ignore si l’homme a retrouvé rapidement la piste cyclable ou non.