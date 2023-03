Ils étaient aux Ardentes 2022 et font encore parler d’eux: les deux rappeurs liégeois du groupe SAFARI sortent «Exuvie», leur 3e EP (vidéo)

Dans la continuité de leur double EP « Pilule Rouge » et « Pilule Jaune », « Exuvie » repose sur un concept fort entre poésie et symbolisme. En effet, l’exuvie est la peau que le serpent laisse derrière lui lorsqu’il mue. Ce projet se veut donc l’exuvie de SAFARI, ce que les deux rappeurs liégeois laissent derrière eux.

Difficile de se défaire de la rue, de ses drames et de ses tentations, mais là n’est pas l’idée car ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce vécu les a forgés, il reste gravé en eux comme dans leur musique, mais ne les définit plus. Si dans « Pilule Rouge » et « Pilule Jaune », SAFARI oscillait entre l’ombre et la lumière, dans « Exuvie », Maro et Amir s’envolent vers la lumière.