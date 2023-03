Phishing, logiciel malveillant… ChatGPT 4, un accélérateur de cybercriminalité? «Il peut être utilisé à la fois pour le bien et pour le mal»

– Simple extrait Java pour télécharger et exécuter PuTTY, un client SSH et telnet très répandu, secrètement sur le système à l’aide de PowerShell. Ce script peut, bien entendu, être modifié pour télécharger et exécuter n’importe quel programme, y compris les familles de logiciels malveillants les plus courantes

« Après avoir découvert plusieurs façons dont ChatGPT peut être utilisé par les hackers, et après avoir vu plusieurs exemples où c’était effectivement le cas, nous avons passé les dernières 24 heures à vérifier si quelque chose avait changé dans la dernière version de l’outil. La nouvelle plateforme est clairement améliorée à de nombreux niveaux, mais il existe des scénarios dans lesquels les acteurs malveillants peuvent accélérer la cybercriminalité dans ChatGPT4. ChatGPT4 peut donner aux acteurs malveillants, même non techniques, les outils nécessaires pour accélérer et valider leur activité. Les acteurs malveillants peuvent également utiliser les réponses rapides de ChatGPT4 pour surmonter les défis techniques dans le développement de logiciels malveillants », explique Oded Vanunu, Head of Products Vulnérabilités Research chez Check Point Software. « Ce que nous voyons, c’est que ChatGPT4 peut être utilisé à la fois pour le bien et pour le mal. Les bons acteurs peuvent utiliser ChatGPT pour créer et fusionner du code utile à la société ; en même temps, les acteurs malveillants peuvent utiliser cette technologie d’IA pour l’exécution rapide de la cybercriminalité. L’IA jouant un rôle important et croissant dans les cyberattaques et la défense, nous nous attendons à ce que cette plateforme soit également utilisée par les pirates informatiques, et nous consacrerons les prochains jours à mieux comprendre comment. »