«Je t’aime et j’aime notre famille»: affaibli, Bruce Willis fête son anniversaire avec son ex Demi Moore, qui lui adresse un tendre message (vidéo)

Le 16 février dernier, la famille de Bruce Willis a annoncé que l’acteur est atteint d’une démence fronto-temporale. Il y a quelques mois déjà, l’acteur américain mettait un terme à sa carrière après avoir été diagnostiqué d’aphasie.

Et avec les semaines qui passent, Bruce Willis ne va pas mieux : « Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d’aphasie de Bruce au printemps 2022, l’état de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus spécifique : la démence fronto-temporale (connue sous le nom de DFT). Les difficultés de communication ne sont qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté », expliquait Emma Heming Willis, l’actuelle femme de Bruce, via un communiqué publié il y a quelques semaines.