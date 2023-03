Éliminée de Koh-Lanta, Élodie revient sur son aventure: «Je n’ai pas été au bout de moi-même»

C’est d’abord un sentiment énorme de déception. La défaite est amère et j’étais vraiment en état de choc sur le coup. J’avais cependant envie de partir la tête haute, sans partir fâchée et en montrant une bonne image de moi, ce que je pense avoir fait… J’ai encore du mal à m’en remettre aujourd’hui.

Il y a eu l’histoire de la boule noire que vous avez eue trois fois… À cause de ça, avez-vous eu l’impression de ne pas avoir exprimé tout votre potentiel ?

Effectivement, je n’ai vraiment pas eu de chance… Sur quatre tirages, je tire trois fois la boule noire. Ça faisait des années que je me préparais pour les épreuves physiques et je n’ai pas pu prouver de quoi j’étais capable. D’un côté, j’ai réalisé mon rêve mais pas de la manière dont je voulais.

Est-ce qu’on peut dire que cette malchance a gâché votre aventure, votre rêve ?

Sur le dernier épisode, on voit que je suis fort négative et je suis sûre que cela vient du fait d’avoir tiré trois fois les boules noires. Je voulais en découdre sur les épreuves mais je n’ai pas pu. Je suis tombé dans un cercle vicieux de négativité et je n’ai pas été au bout de moi.

Quelles relations avec les autres candidats belges ?

Dans l’aventure, avec Emin, on n’a pas vraiment eu l’occasion de parler vu qu’on était dix sur le camp mais quand on s’est retrouvés en dehors, j’ai découvert une personne formidable. Avec Helena, en revanche, cela n’a pas été le coup de foudre. J’ai du mal avec les personnes qui se mettent plus en avant. Par contre, on a commencé à bien s’entendre sur la fin et j’ai découvert une fille gentille. D’ailleurs, pour l’épisode de ce mardi, on a décidé de le regarder à trois.

Est-ce que les mots d’Helena lors de votre élimination vous ont touchée ?