Dans l’Aisne, la Cité internationale de la langue française prend forme

Dernière ligne droite au château de Villers-Cotterêts, dans le sud de l’Aisne, où l’État a investi 209 millions d’euros dans un patrimoine trop longtemps laissé à l’abandon. La Cité internationale de la langue française y prendra ses quartiers. Ce projet est inédit à plus d’un titre. D’abord parce que ce n’est pas Paris, mais un territoire tout proche, dans l’ancienne Picardie, où les indicateurs socio-économiques ont tendance à virer au rouge, qu’Emmanuel Macron a choisi pour établir le grand projet culturel de son mandat. Villers-Cotterêts sera, pour lui, ce que le musée du Quai-Branly est à Jacques Chirac ou la pyramide du Louvre à François Mitterrand. Ce n’est pas un hasard si Emmanuel Macron a retenu ce château royal pour son projet : c’est ici qu’en 1539, François Ier a signé l’Ordonnance qui a fait du français la langue officielle des textes administratifs et juridiques. Le château avait souffert. Il fallait le sauver et le faire renaître. La langue française allait y insuffler une vie nouvelle.

Les technologies viendront surprendre le visiteur « Nous avons une chance folle à Villers-Cotterêts : nous avons non seulement l’Ordonnance de François Ier mais on a aussi Alexandre Dumas, l’un des auteurs les plus traduits dans le monde, parmi les plus populaires de la littérature française », argumente Paul Rondin, le directeur de la Cité internationale de la langue française, nommé en janvier. Le sud de l’Aisne, c’est aussi Jean Racine, Jean de La Fontaine ou encore Paul et Camille Claudel. Le projet n’est pas sorti de nulle part. « Il est unique dans le monde », fait remarquer Paul Rondin. Alors que l’inauguration se profile pour la fin du printemps ou le tout début de l’été, Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État à la Francophonie, s’est rendu compte de l’avancement du chantier il y a quelques jours. S’il faut encore un peu d’imagination pour se projeter dans la future Cité, la visite permet d’entrevoir ce que sera bientôt « ce lieu culturel et de vie entièrement dédiée à la langue », comme le décrit le centre des monuments nationaux (CMN) qui en assume la responsabilité.

La Cité sera plus qu’un musée. Le CMN l’a voulue riche, vivante et évolutive comme la langue. « Infinie », suggère Paul Rondin. Le centre des monuments nationaux a voulu dépoussiérer le genre pour en faire à la fois un lieu de culture et de création, mais aussi d’éducation et de formation, et de recherche et d’innovation. Les technologies viendront surprendre le visiteur, le faire sourire, s’étonner, réfléchir au fil du parcours permanent de 1 200 m2.

« Ces outils ne sont pas une fin en soi. Ils serviront à raconter des histoires. » À incarner, par exemple, la langue au travers de voix. Récemment, le centre des monuments nationaux a ainsi, grâce à l’intelligence artificielle, reconstitué la voix de François Ier, audible sur le site internet et bientôt à la Cité. Son français ancien, son drôle d’accent et ses « r » roulants disent déjà beaucoup de l’évolution de la langue à travers les siècles. Ce parcours interactif et ludique sera ponctué d’une soixantaine de dispositifs audiovisuels et numériques spécialement conçus. C’est le cas de la bibliothèque magique : un volume dans lequel le visiteur va pouvoir entrer et interagir avec une voix qui lui posera des questions. L’intelligence artificielle, là encore, lui fera alors une suggestion de lecture, d’œuvres. La visite sera rythmée par trois séquences autour du français : la langue monde pour voyager dans la francophonie et dans la richesse de la pratique sur les cinq continents ; une langue en mouvement avec des découvertes de sonorités et de mots du monde entier ; une affaire d’État (de l’ordonnance de Villers-Cotterêts à la Révolution, en passant par la République ou les langues régionales). En plus de ce parcours, des expositions temporaires et des spectacles seront proposés au public. Des artistes pourront être accueillis en résidence, en faire un laboratoire pour tester leurs créations. Des recherches sur la pédagogie, l’apprentissage des langues et la formation y trouveront aussi leurs espaces dédiés. La recherche sur la langue, l’impact du numérique sur sa forme et sa richesse pourront y être étudiés à l’échelle européenne. L’offre sera aussi patrimoniale. « Pour ceux qui ont envie d’être éblouis par un château Renaissance restauré, il y a une belle matière », s’enthousiasme Paul Rondin, « Ce sera un lieu accessible, de vie. C’est un château royal qui devient un château de la République. Il doit être constamment ouvert. On doit pouvoir s’y promener, n’y rien faire si l’on a envie, parce que c’est agréable de savoir que ce patrimoine extraordinaire est rendu au public. »