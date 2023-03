Francisco gagne plus de 6 millions d’euros à la loterie… mais tout bascule le jour où il se rend à la banque: «Je leur ai fait confiance et ils ont détruit ma vie»

C’est le 14 décembre 2005 que Francisco a appris qu’il a gagné à la loterie. « Je pensais que le montant était en pesetas (ancienne monnaie espagnole) car le montant en euros me paraissait dingue », raconte-t-il dans les colonnes du Sun.

L’Espagnol a décidé de garder son argent gagné bien précieusement. Après deux ans, il n’y avait toujours pas touché. Il voulait le garder pour l’avenir de ses enfants. Mais alors qu’il ne « connaissait rien » aux banques, il a décidé de faire confiance à un banquier. « Il m’a dit que l’argent serait bien placé, que c’était à durée déterminée et sans risque », témoigne Francisco.

Alors qu’il était devenu multimillionnaire, Francisco s’est du jour au lendemain retrouvé sans rien. Il a dû reprendre son travail de maçon et n’a pas pu payer les versements hypothécaires pour sa maison. « Je vis comme un squatter dans ma propre maison », témoigne-t-il.

Il a alors suivi les conseils du banquier, qui lui a dit de placer son argent dans des produits financiers. Mais ce fut une terrible erreur. « Je ne savais même pas ce que c’était. Je leur ai fait une confiance aveugle et ils ont détruit ma vie », déplore Francisco.

Depuis ce terrible jour, Francisco souffre de dépression et d’anxiété. « Je suis en traitement psychologique, je suis malade. Je ne mérite pas ça », explique encore l’Espagnol, qui fait confiance à la justice et espère encore qu’il pourra récupérer une partie de son argent un jour. « Ce n’est pas bien ce qu’ils ont fait de moi. J’étais heureux avant. Le plus heureux du monde », conclut-il tristement.