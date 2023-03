La mise en garde de Ryanair: la grève des contrôleurs aériens français pourrait semer le chaos sur le trafic européen cet été

« Même si nous respectons le droit à la grève, il est tout à fait inacceptable que les passagers européens dont le vol passe au-dessus de la France à destination d’un autre pays soit retardé ou annulé à cause de grèves des contrôleurs aériens français », déplore Eddie Wilson, CEO de Ryanair. « Il est tout aussi injuste que seuls les vols intérieurs français soient assurés en cas de grève. »

La compagnie irlandaise invoque la liberté de mouvement des passagers européens et pointe « l’injustice » de ces mouvements de grogne. Ryanair craint « un été chaotique » si le problème persiste.

Selon la compagnie irlandaise à bas coûts, on compte déjà 13 jours de grève des contrôleurs aériens français depuis le début de l’année et ces actions ont eu un impact sur un million de passagers « qui ne vont même pas en France ». En Belgique, la compagnie estime que 400 vols et 70.000 passagers ont été concernés par la problématique depuis le début de l’année.