Le groupe aérospatial Sonaca s’associe à un projet de dirigeable et à la station spatiale lunaire

Flying Whales est à l’origine d’un programme industriel ambitieux et unique au monde: le LCA60T, le premier dirigeable rigide capable de transporter sur de longues distances des charges lourdes ou volumineuses, d’une capacité d’emport de 60 tonnes et d’une longueur de 96 mètres, gonflé à l’hélium. En se libérant de toutes les contraintes au sol, ce dirigeable a pour vocation de répondre aux nombreux problèmes de logistique à travers le monde avec une empreinte environnementale réduite, explique l’entreprise de Gosselies (Charleroi) dans un communiqué.

Flying Whales et Sonaca viennent de signer un nouvel accord de partenariat pour construire ensemble le dirigeable de demain, a précisé Sonaca Group.

Les équipes de Sonaca seront également chargées des activités de conception détaillée, de tests et de certification de nombreuses pièces majeures de la structure principale du dirigeable pour un budget qui pourrait dépasser les 5 millions d’euros.

Lire aussi Rita et Roger ont gagné contre la Ville de Charleroi mais attendent toujours des milliers d’euros de salaires impayés: «Nous n’avons pas de réponse…»

Un premier aéronef

À terme, les ambitions sont de pouvoir étendre ce partenariat jusqu’à la fabrication d’un premier aéronef et également de réfléchir à de futures collaborations sur le sol belge, pour une enveloppe totale de 30 millions d’euros.

« Nous sommes fiers de devenir un partenaire majeur de Flying Whales. Le développement de ce dirigeable s’inscrit pleinement dans les ambitions de Sonaca de construire une aviation plus durable », a affirmé le CEO de Sonaca, Yves Delatte.

« La présence de Sonaca parmi les partenaires du programme LCA60T renforce la crédibilité du projet et nous permet de bénéficier d’une riche expérience dans la conception de structures complexes pour l’aviation. L’expertise développée depuis des décennies en Belgique autour des aérostructures est essentielle pour développer les solutions innovantes de demain et nous nous réjouissons de pouvoir en bénéficier », a pour sa part indiqué le CEO de Flying Whales, Vincent Guibout.

L’entreprise carolo a par ailleurs annoncé embarquer à bord du programme de future station spatiale lunaire Gateway.

Lire aussi Le Domaine du Charniat propose un concept de location-achat de caravanes, à Biercée: «C’est presque une mission sociale, qui bénéficie à de nombreuses personnes et qui marche très bien»

Sonaca, au travers de sa filiale Sonaca Montréal, a ainsi été chargée de concevoir et fournir des composants-clés de cette station spatiale lunaire qui tournera en orbite autour du satellite de la Terre, un projet mené à l’initiative de la Nasa, l’agence spatiale américaine.

Ces nouveaux développements confirment l’ambition de Sonaca de se placer comme acteur important du domaine spatial, a-t-elle souligné.

Sonaca aura pour mission de concevoir et fournir des structures et sous-systèmes clés des éléments de la station. Ces projets, représentant un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros, se dérouleront jusqu’au vol des équipements en 2026.

Ces développements nécessiteront la prise en compte de contraintes thermiques fortes et d’un requis de masse stricte, mais également l’intégration d’aspects systèmes. Ces développements seront conduits selon un schéma de développement classique avec la fabrication et le test de prototypes représentatifs avant la fabrication et la livraison aux clients des modèles de vol.